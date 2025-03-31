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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لايبزيج يلجأ إلى مساعد توماس توخيل لإنقاذ موسمه

لايبزيج
لايبزيج
القسم الرياضي

يراهن لايبزيج على زولت لوف، المساعد السابق لتوماس توخيل، لإنقاذ موسمه.

وكان من المقرر أن يتولى لوف، البالغ من العمر 45 عامًا - والذي لا تربطه صلة قرابة بمدرب ألمانيا السابق يواكيم لوف - أول حصة تدريبية له كمدرب مؤقت للايبزيج يوم الاثنين، بعد يوم من إقالة النادي لماركو روزه.

وأمام المدرب المجري يومان لإعداد الفريق لنصف نهائي كأس ألمانيا ضد شتوتجارت يوم الأربعاء، لكن مهمته الرئيسية ستكون ضمان تأهل لايبزيغ إلى دوري أبطال أوروبا المربح.

وعلى الرغم من خسارة لايبزيغ ، جميع مبارياته الثماني في البطولة الأوروبية الأبرز هذا الموسم، باستثناء مباراة واحدة، فمن المرجح أن تكون قيمتها حوالي 50 مليون يورو بالإضافة إلى إيرادات المباريات للنادي المملوك لشركة ريد بول.

يحتل لايبزيج حاليًا المركز السادس في الدوري الألماني، بفارق ثلاث نقاط عن ماينز صاحب المركز الرابع، مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم.

قال مارسيل شيفر، المدير الرياضي لنادي لايبزيج: "على الفريق الآن أن يُحسّن الأمور مع زولت".

يتولى لوف قيادة فريقٍ لم يفز في أيٍّ من مبارياته الثماني الأخيرة خارج أرضه، ولم يُسجل في آخر خمس منها، لم يفز لايبزيج خارج أرضه منذ فوزه على هولشتاين كيل في ديسمبر.

لم يفز شتوتجارت في أيٍّ من مبارياته الست الأخيرة، سواءً على أرضه أو خارجها، لكنه سيحظى بدعمٍ قويٍّ يوم الأربعاء.

وشغل لوف سابقًا منصب مساعد المدرب تحت قيادة مدربي لايبزيغ رالف هاسنهوتل ورالف رانجنيك، ثم مساعدًا لتوماس توخيل في باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ. وكان آخر منصب شغله هو "رئيس تطوير كرة القدم" في ريد بول تحت قيادة يورغن كلوب، الرئيس العالمي الجديد لشركة مشروبات الطاقة.

وسيحتاج لوف إلى تطوير لاعبين ذوي أداء ضعيف مثل تشافي سيمونز ولويس أوبيندا وبنجامين شيسكو، يُعد شيسكو هداف الفريق في الدوري الألماني برصيد 10 أهداف حتى الآن، لكنه وباقي اللاعبين لم يرتقوا إلى مستوى التوقعات.

وسيقود لوف الفريق لثماني مباريات على الأقل، ستحدد مباراته الأولى ما إذا كانت ستُحسم تسع مباريات بنهائي كأس ألمانيا في برلين.

لايبزيج لوف زولت لوف توماس توخيل يواكيم لوف

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