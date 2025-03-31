استقالة سموتريش من حكومة الاحتلال

قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش استقالته، إلى رئيس حكومة الاحتلال، مع عودته لمنصبه كعضو في الكنيست عن حزبه اليميني المتطرف، قبل إعادة تعيينه في مناصبه الوزارية.

باستعادة سموتريتش منصبه كعضو في الكنيست، سيُخرج عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" يتسحاق كرويزر من البرلمان، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وقالت الصهيونية الدينية في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي ردا على "انتهاك رئيس حزب عوتسما يهوديت ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير للاتفاقيات" بينه وبين سموتريتش وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.