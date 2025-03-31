دياب يكشف سبب نجاح مسلسل قلبي ومفتاحه.. فيديو

قال الفنان دياب، إن سر نجاح مسلسل قلبي ومفتاحه ، يكمن في الألوان التي تملأ لوحة مسلسل قلبي ومفتاحه "الفنية "، حيث يسعى لإسعاد الجميع .



وتابع دياب ، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" أحيانا اللوحة الفنية تحمل فقط لونين أو ثلاثة لكن في حالة مسلسل " قلبي ومفتاحه " فالسر يكمن في كمية الالوان المتشابكة في اللوحة الفنية لدرجة يصعب حصر عدد تلك الألوان".



وتابع : "تشابكات كثيرة في شخصيات العمل وتناقضات كثيرة تسيطر على تلك الشخصيات مثل شخصية اسعد حتى شخصية " عزت بها تناقضات حين قام بأشياء ضد مبادئه نتيجة العوز أو أن لديه طموح أن يعود لحياته القديمة وان يستقر مادياً مثل قبوله بالعمل مع شخصية أسعد ".

وأكمل: " كل شخصيات العمل تحمل الابيض والأسود على غير المعتاد في الدراما، وهي أن تكون الشخصيات إما بيضاء أو سوداء مثل الشيطان لكن من أجمل ماتتميز به لوحة " قلبي ومفتاحه " هي أنها لوجه فنية تم تلوينها بشكل صحيح ".



وعن شخصية أسعد قال: يحمل التناقضات فهو يحب أمه وزوجته وإبنه بجنون ويتمنى أن يكون نجله أفضل منه ، ورغم أن تعليمه متوسط إلا أنه حرص أن يدخل أخته الجامعة الامريكية وهكذا يسعى لان يسعد من حوله شريطة أن يكون تحت مظلته وأن يكون المسيطر الأول، بالإضافة إلى الجانب الأسود في شخصيته، وأنه شخص نرجسي ردود فعله عنيفة وأناني وفي ذات الوقت لديه وازع ديني مع تلك التناقضات ".