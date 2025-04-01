قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالكونفدرالية.. تعرف على موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش والقنوات الناقلة
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
السكة الحديد تضاعف رحلاتها في عيد الفطر.. تشغيل قطارات جديدة اليوم
الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد في مهمة ثأرية ضد نوتنجهام الليلة
تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
رويترز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى 2719 قتيلا
التجارة البريطاني: لا نستبعد فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة
إيرادات الأفلام.. عصام عمر وطه دسوقي يتفوقان على الجميع
دعاء ثاني يوم العيد.. يشرح صدرك ويريح بالك
بالأرقام.. خالد طلعت يكشف عن أسوأ مهاجم في الدوري
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة ثاني أيام عيد الفطر
غطاء سحابي وأجواء غائمة .. أمطار على هذه المحافظات بعد ساعات| طقس ثاني أيام العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تضاعف رحلاتها في عيد الفطر.. تشغيل قطارات جديدة اليوم

قطارات
قطارات

 قررت هيئة السكك الحديدية تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة علي القطارات الحالية والإضافية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وجاء بيان القطارات المخصوصة كالآتي :
1 : اليوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025 : تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( القاهرة / طنطا  ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا  الساعة 09:55.

- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( القاهرة  / الاسكندرية  ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية  الساعة 12:40  طبقاً للجدول المرفق .
- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( القاهرة  / بنها / الزقازيق / المنصورة  ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة  الساعة 11:40  طبقاً للجدول المرفق .


2 : يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025 : تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( أسيوط / القاهرة  ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة  الساعة 10:05  طبقاً للجدول المرفق .


- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( أسيوط  / القاهرة  ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة  الساعة 08:35  طبقاً للجدول المرفق .
- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( أسيوط  / القاهرة  ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة  الساعة 10:35 صباح اليوم التالى  طبقاً للجدول المرفق.


ويترتب على ما سبق  اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط ، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط .

السكك الحديدية القطارات عطلة عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الريال السعودي

آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

طقس العيد

تقلبات حادة في طقس ثاني أيام العيد.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية

ايناس النجار

تسبب في وفاة ايناس النجار.. جمال شعبان يكشف الفرق بين التهاب المرارة وانفجا.رها |معلومات مثيرة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

إعلان بلبن

مفاجأة في صراع الكحك.. بلبن تعتذر لـ العبد في بيان رسمي

أسعار الذهب

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

سعر الدولار

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

بالصور

علامات تكشف فساد الفسيخ والرنجة.. لا تتجاهلها قبل الأكل!

علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة
علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة
علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة

بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة
رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة
رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

مرض خطير للنساء.. انتبهي لهذه العلامات

امراض القلب
امراض القلب
امراض القلب

فيديو

هنجيب زبادي ولا حشيش

زبادي ولا حشيش .. الأوقاف تعلق على منشور العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد