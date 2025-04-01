السكة الحديد تضاعف رحلاتها في عيد الفطر.. تشغيل قطارات جديدة اليوم

قررت هيئة السكك الحديدية تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة علي القطارات الحالية والإضافية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وجاء بيان القطارات المخصوصة كالآتي :

1 : اليوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025 : تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 09:55.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / بنها / الزقازيق / المنصورة ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:40 طبقاً للجدول المرفق .



2 : يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025 : تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة الساعة 10:05 طبقاً للجدول المرفق .



- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة الساعة 08:35 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق.



ويترتب على ما سبق اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط ، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط .