بنسبة 99 %.. مكون سحري من مطبخك لعلاج تساقط الشعر

تساقط الشعر مشكلة شائعة تؤثر على الأفراد من جميع الأعمار والخلفيات الوراثية.

وتختلف الأسباب، مثل نمط الحياة أو البيئة أو الطقس، ولكن هل تعلم أن حيلة واحدة يمكن أن تساعدك في التغلب على مشكلة تساقط الشعر.

وفقًا لمصفف الشعر، جاويد حبيب، يمكن لمكون أساسي واحد في مطبخك أن يساعدك في حل مشاكل تساقط الشعر.

البصل لتعزيز نمو الشعر

جميع إعلانات الزيوت التي تدّعي إعادة نمو الشعر هي مجرد خدع، استخدام البصل، المكون الرئيسي في المطبخ، بدلًا من زيوت الشعر أو غيرها من منتجات نمو الشعر. خذوا عصير البصل ودلكوا به شعركم كما لو كنتم تدلكون الشعر بزيت الشعر.

كرروا ذلك مرتين أسبوعيًا، وستلاحظون النتائج، يساعد قشر البصل على إعادة نمو الشعر. ضعوه على كامل رأسكم".

خذ عصير بصلة طازجة، يجب أن تكون رائحته قوية كالبصل، وأن يكون قادرًا على جلب الدموع إلى عينيك.

أن ما يُستخدم في المطبخ يُمكن استخدامه في الحمام، وفي النهاية، أن هذه الحيلة ستساعد 99% من الناس على إعادة نمو شعرهم.

كيفية استخدام زيت الشعر؟

أكد على أهمية وضع زيت الشعر على الشعر الرطب، ثم كشف عن الخطوات التي يجب اتباعها قبل وبعد وضع الزيت على الشعر.

يجب أولًا استخدام الماء الفاتر لترطيب الشعر، بحيث لا يكون الماء ساخنًا جدًا ولا باردًا جدًا. بعد أن يصبح الماء مبللًا، ضعي الزيت على الشعر.