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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بكاء هستيري وانهيار مصطفى شعبان على الهواء.. تعرف على السبب

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
عادل نصار

دخل الفنان مصطفى شعبان في نوبة بكاء خلال حلقة من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، التي تم إذاعتها أول أيام العيد في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة الحياة.

وبكى مصطفى شعبان عندما تحدث عن علاقته بشقيقه الراحل الذي توفي مؤخرًا، مما اضطر الإعلامي عمرو الليثي إلى إنهاء الحلقة تقديرًا لمشاعره. 

وتحدث نجوم مسلسل "حكيم باشا" لأول مرة خلال الحلقة عن الحكايات والمواقف المثيرة التي حدثت خلف كواليس التصوير، وأغرب المواقف التي تعرض لها أبطال العمل.

كما أشاد الإعلامي عمرو الليثي بمسلسل "حكيم باشا"، الذي حقق أعلى نسب مشاهدة عبر شاشة قناة الحياة في شهر رمضان 2025.

واحتفلت أسرة البرنامج بنجاح مسلسل "حكيم باشا" مع نجومه، وهم: الفنانة دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، منذر رياحنة، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، المخرج أحمد خالد أمين، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد بسيم.

يُذكر أن المسلسل يشارك في بطولته كل من الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي.

مصطفى شعبان حكيم باشا عمرو الليثي

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