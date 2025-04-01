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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لوضع قدم في نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب السويسري مارسيل كولر بتشكيل قوي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب، حيث يأتي التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله – أشرف داري – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – وسام أبو علي – جراديشار.

ويدخل الأهلي اللقاء بدوافع كبيرة لمواصلة مشواره نحو التتويج القاري، في ظل رغبته في تحقيق اللقب الثالث على التوالي، بينما يسعى الهلال السوداني للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه قبل لقاء الإياب.

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