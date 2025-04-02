أرخص سيارة هاتشباك 2025 في مصر| صور

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

وتم توافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي ميراج موديل 2025، وتنتمي ميراج لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

- وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

زودت سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

- مواصفات ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

تمتلك سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وريموت كنترول، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وباور ستيرنج، وتكييف، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزى للأبواب، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها جنوط رياضية، وتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح.

- محرك ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

تستمد سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 76 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 100 نيوتن/متر .

- سعر ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

تباع سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 805 ألف جنيه .

- تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات

ميتسوبيشي موتورز هي سادس أكبر شركة سيارات في اليابان والسابعة في العالم من حيث عدد السيارات المباعة، وهي إحدى أقسام مجموعة ميتسوبيشي أكبر مجموعة صناعية في اليابان، وتشكلت في عام 1970 من قسم سيارات ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

ويعود أصل ميتسوبيشي إلى عام 1917 عندما قدمت شركة ميتسوبيشي لبناء السفن المحدودة طراز ميتسوبيشي A،‏ وهي سيارة سيدان ذات سبعة مقاعد مصنوعة يدويا، وكانت باهظة الثمن مقارنة بالسيارات الأمريكية والأوروبية وتوقفت في عام 1921 بعد إنتاج 22 سيارة فقط .