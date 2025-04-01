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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنفيلد يستعد لاستضافة ديربي ميرسيسايد بحضور جماهيري قياسي

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد

يستعد ملعب "أنفيلد" لاستقبال عدد قياسي من الجماهير خلال ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون.
ويستضيف ليفربول نظيره إيفرتون غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

حضور جماهيري قياسي

وقال ليفربول في بيان رسمي: "من المقرر أن يستضيف ملعب أنفيلد أكبر حضور جماهيري على الإطلاق في مباراة ديربي ميرسيسايد مساء الأربعاء".

وأضاف: "يعود ليفربول إلى اللعب بعد أكثر من أسبوعين بدون مباراة بمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش".

وأشار بيان ليفربول: "أعلى رقم حضور جماهيري في مباراة بين الناديين في الملعب حتى الآن هو 56,060 شخصًا، والذين شهدوا التعادل السلبي في أبريل 1963".
وختم: “لكن من المتوقع أن يتم تجاوز هذا الإجمالي بسهولة في أول مباراة ديربي في أنفيلد منذ توسعة مدرج أنفيلد رود، حيث تجاوزت أرقام الحضور الجماهيري للريدز في الدوري المحلي في موسم 2024-2025 حتى الآن 60 ألف متفرج”.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه أرسنال صاحب المركز الثاني

ليفربول ديربي ميرسيسايد إيفرتون أنفيلد الدوري الإنجليزي

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