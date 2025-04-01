منال عوض: التصدي لمحاولات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف خلال العيد

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً مجمعاً، مساء اليوم الثلاثاء، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك.



مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ

أوضح التقرير متابعة المحافظين لأجواء احتفالات المواطنين في مختلف المدن والأحياء والمراكز بعيد الفطر المبارك عبر مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والعمل على سلامة وراحة المواطنين وأسرهم، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

وأضاف التقرير أن المحافظات رصدت عددا من حالات البناء المخالف ومحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية عبر منظومتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية، بالإضافة إلى إبلاغ المواطنين بوجود تلك الحالات وذلك في محافظات القليوبية والشرقية والأقصر وأسوان والمنيا والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية والدقهلية؛ في محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تمت إزالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار التقرير إلى حالة الهدوء واستقرار الحالة العامة في مختلف المحافظات، مع وجود إقبال كبير من المواطنين وأسرهم بمختلف الأعمار على الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي والميادين العامة في مختلف أنحاء المحافظات.

وأكد التقرير إجراء المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية لجولات ميدانية في مناطق مختلفة وبعض المنشآت العامة والحيوية؛ لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العيد.

وأوضح التقرير تنفيذ المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية وشركات النظافة وهيئتي النظافة والتجميل بالمحافظات، لحملات على مدار اليوم؛ لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين وأماكن تجمعات المواطنين.

كما أشار التقرير إلى تعرض عدد من المحافظات لنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع وجود سحب وغيوم وسقوط أمطار خفيفة ومتفاوتة علي بعض المناطق .

ووجهت وزير التنمية المحلية باستمرار متابعة القطاعات المعنية بالوزارة في متابعة الوضع بالمحافظات بالتعاون مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات علي مدار اليوم خلال أيام إجازة عيد الفطر، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة.

وطالبت الدكتورة منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد في كل القطاعات الخدمية حتى نهاية الإجازة، وتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بالشوارع والميادين الفرعية والرئيسية، وإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام، وكذا التواجد المستمر لرؤساء المدن والأحياء والقيادات التنفيذية في الشارع للعمل على راحة المواطنين وسلامتهم .

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة الإزالة في المهد بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما وجهت د. منال عوض المحافظات برفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الجوي الذي تتعرض له البلاد حاليا.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة تتلقى أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على وسائل المبادرة من خلال: