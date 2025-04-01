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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

دولار أمريكي
دولار أمريكي
محمد صبيح

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم  الثلاثاء تاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن شهد انخفاضًا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

واليوم، الثلاثاء ثالث أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع المصرفي وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

 أسعار الدولار اليوم الثلاثاء  1-4-2025

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء، في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك  قطر الوطني 50.70 جنيه للبيع و50.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي 50.69 جنيه للبيع و50.59 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية  50.68 جنيه للبيع و50.58 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 50.66 جنيه للبيع و50.56 جنيه للشراء. 

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سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك نكست 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.63 جنيه للبيع و50.53 جنيه للشراء. 

سعر الدولار في بنك قناة السويس  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.58 جنيه للبيع و50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.6 جنيه للبيع  و50.52 جنيه للشراء. 

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك ميد بنك  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار بنك القاهرة 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار العربي الأفريقي  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار المصرف العربي  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار بنك الإسكندرية 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار العقاري المصري العربي 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار الكويت الوطني 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

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