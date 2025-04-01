سعر الدرهم الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء 1-4-2025، مقابل الجنيه، استقر في جميع البنوك.

أسعار الدرهم الإماراتي

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في جميع البنوك العاملة في مصر، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات أمام الجنيه، وغيرها من أسعار السلع والخدمات.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.79 جنيه للبيع و 13.76 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك البركة 13.78 جنيه للبيع و 13.75 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك البركة 13.78 جنيه للبيع و 13.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي 13.78 جنيه للبيع و 13.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي بنك نكست 13.78 جنيه للبيع و 13.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه

سعر الدرهم الاماراتي اتش اس بي سي 13.78 جنيه للبيع و 13.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي البنك الأهلي المصري 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك التجاري الدولي 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الاسكندرية 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الاسكان والتعمير 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك القاهرة 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك أبو ظبي الأول 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.