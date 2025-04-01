المستندات المطلوبة للتقديم بمسابقة معلم مساعد رياض أطفال

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال.



موعد التقديم في وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة في الفترة من 17 حتى 30 أبريل المقبل، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الأزهر الشريف.

وصف الوظيفة: معلم رياض أطفال.



شروط التقديم لمسابقة وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

العمر

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

المؤهلات المطلوبة

مؤهل عالٍ - تربية رياض أطفال.



مؤهل عالٍ - تربية طفولة مبكرة.



مؤهل عالٍ - تربية تخصص طفولة مبكرة.



مؤهل عالٍ - تربية تخصص رياض أطفال.



مؤهل عالٍ - تربية نوعية تخصص رياض أطفال.



مؤهل عالٍ - تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة.



مؤهل عالٍ - كليات أخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال).



التقدير: لا يقل عن مقبول.

المستندات المطلوبة

الصورة الشخصية.



الرقم القومي وجه أول سارية.



الرقم القومي وجه ثانٍ سارية.



شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.



الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.



المؤهل الدراسي.



المؤهل الأعلى إن وجد.



صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان بحسب الأحوال).



دبلوم تربوي رياض أطفال.



إيصال الإيداع البنكي.





بداية الإعلان: 2025/03/27

نهاية الإعلان: 2025/04/30



- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج.

وفى حال القبول المبدئى يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)، علماً بأن الإيصال يرد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز، وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه، حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.