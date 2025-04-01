وفاء عامر تشيد بتجربة "جودر" وجرافيكس العمل المذهل

أعربت الفنانة وفاء عامر عن إعجابها الشديد بمستوى الجرافيكس والإخراج في مسلسل "جودر"، المستوحى من حكايات "ألف ليلة وليلة"، مشيرة إلى أن العمل تجاوز الخيال الذي تربت عليه في طفولتها.

وقالت في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أنا من الجيل الذي تربى على ألف ليلة وليلة، وكنت أستمع للحكايات عبر الراديو وكان لدي خيال واسع لهذا العالم السحري."

"جودر" يمثل إنجازًا للدراما المصرية: وفاء عامر تتفاخر بمستوى العمل

وأكدت وفاء عامر أن المسلسل يعد إنجازًا تفخر به الدراما المصرية، مشيرة إلى أن الإبهار البصري والجرافيكس المذهل في "جودر" جعلها تسأل عن كيفية المشاركة في عمل بهذه الضخامة.

وأضافت: "لما بشوف كمية الإبهارات البصرية والإمكانيات الضخمة، بسأل نفسي: إزاي أنا اشتغلت في حاجة عظيمة بالشكل ده؟!"

وفاء عامر: "قدرات مصر في الجرافيكس والإخراج فخر عالمي"

وفاء عامر لم تتوقف عن التعبير عن فخرها بالعمل، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأعمال يعكس القدرات الهائلة لمصر في مجال الجرافيكس والإخراج. وأكملت: "لما بسافر بره، بتفشخر بقدرات مصر اللي قدرت تقدم عمل بالمستوى ده!"

وفاء عامر: "ألف ليلة وليلة بحرفية عالمية"

واختتمت حديثها بحماسة قائلة: "كنت جاية من البحرين، وقلت لهم بكل فخر: إحنا عاملين ألف ليلة وليلة بحرفية عالمية، ولازم تشوفوه!" مؤكدة على أهمية تجربة "جودر" في إظهار جمال وروعة الفن المصري للعالم.