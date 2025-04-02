كيف استعدت ريهام عبد الغفور لشخصية هند في مسلسل ظلم المصطبة؟

أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها البالغة بردود أفعال الجمهور حول دورها في مسلسل "ظلم المصطبة"، مشيرة إلى أنها ممتنة لاختيارها كأفضل ممثلة في دراما رمضان 2025.

وأضافت أنها تعتبر أن التوفيق والنجاح من عند الله.

الدور والنجاح بفضل دعم المخرج هاني خليفة

وتوجهت ريهام بالشكر للمخرج هاني خليفة الذي ساعدها في تحضير الشخصية وقدم لها الدعم طوال فترة العمل.

وأكدت أنها ممتنة له على إرشاده وتوجيهه الذي كان له دور كبير في نجاح الشخصية.

التحضير لشخصية هند.. التحدي في اللهجة والسيناريو

في مداخلتها مع برنامج "العيد فرحة" على قناة dmc، كشفت ريهام عن تفاصيل تحضيرها لشخصية "هند" في المسلسل، حيث ركزت بشكل كبير على تعلم اللهجة الخاصة بالشخصية.

وأوضحت أنها عملت مع محمود إسماعيل، مصحح اللهجة، على تدريبها؛ لضمان إتقانها بشكل كامل، بالإضافة إلى قراءتها المتعمقة للسيناريو.



التحدي في تجسيد شخصية "بعين واحدة"

كما تحدثت ريهام عن التحدي الذي واجهته في تجسيد شخصية "هند" بعين واحدة، موضحة أنها واجهت صعوبة في ذلك، خاصة مع الضغط الكبير على العين الثانية.

ورغم التحديات؛ أكدت أنها بذلت جهدًا كبيرًا في تقديم الشخصية بأفضل صورة، وأعربت عن شكرها لله على نجاحها في تجاوز هذا التحدي.