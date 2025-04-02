إسلام خيري يكشف كواليس إخراج "جودر 1 و2" ويفتح أبواب الفانتازيا |تفاصيل

كشف المخرج إسلام خيري عن كواليس تجربته الإخراجية لمسلسل "جودر 1 و2"، موضحًا أن حماسه للمشروع جاء بسبب تنوعه وتميزه، حيث قدم من قبل تجارب إخراجية متنوعة في أعمال مثل "الكبير"، "الكابوس"، "جت سليمة"، و"عزمي وأشجان".

وأشار خيري خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن أعمال الفانتازيا تمنحه مساحة واسعة للإبداع، حيث يستطيع تقديم مشاهد مبالغ فيها ولكنها ممتعة.

لكنه أكد أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق الرؤية الخيالية التي يرغب الكاتب في إيصالها، خاصة عندما يكون الكاتب بحجم أنور عبد المغيث.

وأكد خيري أن هدفه الأساسي منذ البداية كان إخراج عمل يليق بمصر والدراما العربية، مشددًا على أهمية أن يكون العمل بأيدٍ مصرية بالكامل.

كما أوضح أن الجرافيكس والخيال في العصر الحالي يتطلبان تحديًا كبيرًا للوصول إلى مستوى الإنتاجات العالمية، مؤكدًا أن النجاح في ذلك يتطلب أفضل استثمار للميزانية المتاحة.

واختتم المخرج حديثه قائلًا: "دائمًا أحلامي كبيرة.. تفوق الخيال!"، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لتقديم أعمال تضاهي المستوى العالمي وتضيف قيمة حقيقية للدراما المصرية والعربية.