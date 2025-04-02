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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مع السلامة يا طيبة .. المطربة الشعبية أمينة تنعى الفنانة إيناس النجار

ايناس النجار
ايناس النجار
يارا أمين

نعت المطربة الشعبية أمينة، زميلتها  الفنانة الراحلة إيناس النجار، بعد وفاتها إثر أزمة صحية.

وكتبت أمينة، عبر حسابها الرسمي على انستجرام: "مع السلامة يا إيناس مع السلامة يا طيبة يارب ارحمها واغفرلها وآنس وحشتها اللهم عاملها بلطفك وكرمك ورحمتك اللتى وسعت كل شئ اللهم عاملها بما أنت اهله اللهم اغفر لها وعافها واعفو عنها يا غفور يا رحيم إنا للّه وإنا إليه راجعون".

وفاة إيناس النجار

توفيت الفنانة إيناس النجار أمس الأول الإثنين ، وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبيرة داخل الوسط الفني، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكشفت شقيقة الفنانة إيناس النجار، عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة، مما تسبب في دخولها في غيبوبة استمرت لأربعة أيام.

آخر تطورات حالة الفنانة إيناس النجار

وأوضحت أن حالتها لم تشهد تحسنًا رغم تلقيها العلاج اللازم، مشيرةً إلى أن الأدوية لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.

منة جلال تروى أزمة إيناس النجار

فيما ناشدت الفنانة منة جلال جمهورها ومتابعيها الدعاء للفنانة إيناس النجار، التي تمر بوعكة صحية أدت إلى دخولها العناية المركزة.

وكتبت منة جلال عبر حسابها على فيسبوك: «ياريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار لأنها في أشد الحاجة للدعاء لأنها في العناية المركزة».

وكانت قد نقلت الفنانة إيناس النجار للمستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضها لأزمة صحية كما كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لإصابة شديدة استدعت دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

من هي إيناس النجار

تعد إيناس النجار هو اسم الشهرة حيث ان اسمها الحقيقي سهام النجار، وهى من أصل تونسي حيث ولدت في مدينة صفاقس. 

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي والمخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب. 

أمينة إيناس النجار أزمة صحية انستجرام منة جلال

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