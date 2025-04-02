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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عين طارق العريان تركي آل شيخ بعد إلغاء فيلم أحمد عز

احمد عز
احمد عز
يمنى عبد الظاهر

مازح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المخرج طارق العريان، بعد الإعلان عن إلغاء فيلم “The Seven Dogs” الذي كان من بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز.


 ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تعليقًا قال فيه: “دي عين طارق العريان.. لا حول ولا قوة إلا بالله”، في إشارة مازحة إلى الحظ السيئ الذي لاحق العمل.

وكان المستشار تركى آل الشيخ أعلن عن إلغاء فيلم The seven dogs بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، حيث شارك صورة من كواليس التصوير للنجم كريم عبدالعزيز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلًا: “نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير”.

يُذكر أن فيلم “The Seven Dogs”، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين المصريين والعرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما «bad boys 3".

تركي آل الشيخ المخرج طارق العريان the seven dogs وكريم عبدالعزيز وأحمد عز

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