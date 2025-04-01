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مانجيلكمش في حاجة وحشة.. تركي آل شيخ ينشر فيديو انفجار بـ فيلم أحمد عز الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مانجيلكمش في حاجة وحشة.. تركي آل شيخ ينشر فيديو انفجار بـ فيلم أحمد عز الجديد

تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
أحمد البهى

نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، فيديو من مشهد انفجار داخل أحداث فيلم يقوم ببطولته الفنان أحمد عز؛ وذلك بعدما نشر خلال الساعات الماضية فيديو، وعلق عليه بأنه حادث.

وجاء نشر المستشار تركي آل الشيخ للفيديو، وإظهار أنه حادث؛ كنوع من الدعاية للعمل، خاصة مع بداية شهر أبريل، وعلق على الفيديو الجديد مازحًا،: “منجيش لكم بحاجة وحشة.. وكل سنة وأنتم طيبين”. 

فيلم "The Seven Dogs" من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، بالإضافة إلى تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي.

الفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين Adel و Belal، اللذان كان آخر أعمالهما فيلم “Bad Boys 3”، وقد رصد له ميزانية بلغت 40 مليون دولار.

آخر عمل بين كريم عبد العزيز وأحمد عز

آخر عمل جمع بين كريم عبد العزيز وأحمد عز هو فيلم "كيرة والجن"، المستوحى من رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز. 

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن بعض الممثلين الأجانب.

تركي ال شيخ المستشار تركي ال شيخ the seven dogs

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