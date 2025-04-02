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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الهلال السوداني: احترمنا الأهلي ولدينا فرصة للتعويض

مدرب الهلال السوداني
مدرب الهلال السوداني
يمنى عبد الظاهر

أكد فلوران إيبينجي، المدير الفني للهلال السوداني، أن مواجهة فريقه للأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لم تكن سهلة، موضحًا أن لاعبي الفريق لم يتعمدوا إضاعة الوقت خلال المباراة.


وكان حقق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فلوران إيبينجي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “المباراة لم تكون سهلة وكنت أعلم ذلك، وبدأنا اللقاء باحترام زائد للأهلي، لكن نجحنا في فرض سيطرتنا، ولدينا فرصة للتعويض في المباراة القادمة”.

وبخصوص إضاعة الوقت من لاعبي الهلال علق المدير الفني قائلًا:"لسنا من الفرق التي تهدر الوقت، لم ييكن هناك أي تعمد لذلك، أنا أكره إضاعة الوقت، كان لدينا لاعب أصيب وأراد الاستمرار حتى النهاية، بالأضافة لتعرض حارس المرمى أيضًا للإصابة".


 وعن الفرق بين مباراة الذهاب ولقاء العام الماضي الذي خسره الفريق من الأهلي بثلاثية؟ علق إيبينجي: "بالتأكيد هناك فرق في المباراتين لم نقدم مستوى كذلك أحذية اللاعبين لم تكن مناسبة بالإضافة إلى العصبية التي كانت مسيطرة عليهم ولكن مباراة اليوم نجحنا في تقديم مستوى جيد كما رأى الجميع".
 

وأختتم: “عدم اللعب برأس حربة؟ هذا يعود لطريقة اللعب في اللقاء، وبشكل عام لدينا لاعبين مصابين كوليبالي عاد مؤخرا من الإصابة لذلك لم يؤدي بالشكل المطلوب منه”.

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