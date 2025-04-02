حيثيات السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف في قضية هتك العرض

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحق الفنان شادي خلف، بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منه، ليصبح الحكم نهائيًا.

هتك عرض

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت شادي خلف بهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له بالقاهرة ونويبع، خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم استغل موقعه كمدرب تمثيل لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهن تحت ستار التدريب على مشاهد تمثيلية.

وأكدت المحكمة أن الأدلة والوقائع أثبتت استغلال المتهم للفتيات الباحثات عن فرصة في عالم التمثيل، مشيرة إلى أن تناقض بعض التفاصيل في أقوال الشهود لا يقدح في سلامة الحكم، إذ استخلصت المحكمة الحقيقة من الأدلة المتاحة بشكل منطقي وسليم.