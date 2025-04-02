هاني «الأفضل».. تقييم لاعبي الأهلي أمام الهلال السوداني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على الهلال السوداني بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الأهلي والمباراة الوحيد بتوقيع محمد هاني في الدقيقة 11، من تسديدة صاروخية.

وحصل محمد هاني على التقييم الأفضل في المباراة بـ 8.1 درجة من 10، وفقًا لموقع sofa score.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الهلال السوداني والأهلي، الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً.

تقييم لاعبي الأهلي أمام الهلال

حراسة المرمى: محمد الشناوي (7.2 درجة).

الدفاع: محمد هاني (8.1) - أشرف داري (7.8) - رامي ربيعة (7.2 درجة) - يحيى عطية الله (6.7).

الوسط: مروان عطية (7) - أكرم توفيق (7.5) - إمام عاشور (7.8).

الهجوم: جراديشار (6.7). - أشرف بن شرقي (7.1) - وسام أبو علي (6.5).

ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف نظيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما يتربع المارد الأحمر على عرش الأكثر تتويجا بالبطولة القارية برصيد 12 لقبا.