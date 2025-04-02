بسبب فاتورة طعام.. إصابة 12 شخصًا في مشاجرة داخل مطعم بالوراق

نشبت مشاجرة داخل أحد المطاعم بمنطقة الوراق، أسفرت عن إصابة 12 شخصا، وذلك بعد خلاف نشب بين العاملين بالمطعم وبعض الزبائن بسبب قيمة فاتورة الطعام، ومع تصاعد التوتر، تطورت المشادة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي، مما استدعى تدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

منطقة الوراق

وعلى الفور، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالواقعة، وانتقلت قوة من رجال المباحث، بإشراف المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، حيث تمكنت من فض المشاجرة وضبط جميع المتورطين.

كشفت التحريات الأولية أن النزاع بدأ بسبب اعتراض بعض الزبائن على قيمة الفاتورة، مما أدى إلى حدوث تراشق بالألفاظ ثم اعتداء متبادل بين الطرفين.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما اقتيد المتهمون إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محض بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.