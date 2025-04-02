قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة "أكل الأسد لذراعه".. ننشر الصورة الاولي لعامل السيرك المصاب بمستشفي طنطا
نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة المخالفة 7 إبريل.. ووكيل اتصالات النواب: صعب تطبيقه
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 وأوقات الدخول المجاني
موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
قمة الفوضى إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي
بعد العواصف والأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو
رحلات صيفية على الشواطئ للمتعافين من تعاطى المخدرات | تفاصيل
اعرف امتى | عودة مواعيد التشغيل المعتادة للمترو والقطارات بعد العيد
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تحصل على المنح والمساعدات الاجتماعية من وزارة العمل؟
وفاة الدكتور طه عبد العليم الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستعلامات
أنشطة متنوعة لصندوق الإدمان لرفع وعي الشباب بخطورة تعاطي المخدرات فى عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

زوج يقاضي زوجته ويطالب بتعويض نصف مليون جنيه بسبب منع رؤيته لأطفاله

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
أية مساعد

رفع زوج دعوى تعويض أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، يطالب فيها بإثبات نشوز زوجته والحصول على تعويض قدره 500 ألف جنيه، متهما إياها بمنعه من رؤية أطفاله لمدة 16 شهرا، وتشويه سمعته، والاستيلاء على أمواله بطرق غير مشروعة. 

 محكمة الأسرة

كما أقام دعويين أخريين، إحداهما بتهمة السب والقذف، والأخرى جنحة ضرب، مشيرا إلى أن الحياة الزوجية التي استمرت 17 عامًا انتهت بسبب تعنت زوجته وتحريضها الأبناء ضده.

وأوضح الزوج في دعواه أنه تعرض لاعتداء جسدي من قبل زوجته داخل منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وحرر محضرا، وأرفق بالدعوى تقارير طبية وبلاغات تثبت ما تعرض له من عنف وسرقة أمواله، مؤكدًا أن تصرفاتها القاسية حولت حياته إلى جحيم.

وأشار إلى أن زوجته اعتادت معاملته بطريقة سيئة، وكانت تتسم بالعصبية والعدوانية، مما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية جسيمة. 

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وتوفير المسكن لها، بينما تلزم الزوجة بطاعته، وفي حال امتناعها دون سبب قانوني تصبح ناشز، وهو ما يستند إليه الزوج في دعواه لإثبات حقوقه.

محكمة الأسرة خلع دعوى خلع طلاق رؤية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العوضي وياسمين عبدالعزيز

«الحصان يا أبويا».. ياسمين عبدالعزيز تواصل السخرية من العوضي في منشور جديد

أحمد شفيق

رئيس حزب الحركة الوطنية يكشف حقيقة وفاة أحمد شفيق

محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

الزمالك يتقدّم بشكوى رسمية ضد محمد الدماطي.. تصعيد جديد في أزمة الدوري

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه عالميا.. أسعار الذهب الآن في مصر

الريال السعودي

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 2-4-2025

كأس العالم للأندية

فيفا حدد طريقة الاختيار.. من بديل ليون المكسيكي في مونديال الأندية؟

مشاجرة

بسبب فاتورة طعام.. إصابة 12 شخصًا في مشاجرة داخل مطعم بالوراق

أسعار الدواجن

في ثالث أيام العيد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت منشآت الطاقة الروسية مرتين

غزة

15 شهيدا إثر غارة للاحتلال استهدفت عيادة أونروا بغزة

نتنياهو

نتنياهو يعين نائب رونين بار قائما بأعمال رئيس الشاباك

بالصور

عيد الفطر 2025.. لقطات من حفل مي فاروق في الرياض | شاهد

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

أناقة بلا حدود .. سعر بليزر أوس أوس في "الصفا الثانوية بنات" يثير الجدل |شاهد

أوس اوس
أوس اوس
أوس اوس

مخاطر .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات والمعجنات ليلاً؟

مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا

افعلها في الصباح.. 8 عادات تحافظ على صحة الكلى

عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

المزيد