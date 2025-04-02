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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تحقق في مشاجرة بين 12 شخصا داخل مطعم بالوراق

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في مشاجرة نشبت بين 12 شخصًا بمنطقة الوراق ووقوع مصابين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص داخل مطعم في الوراق، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بجروح، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأفادت التحريات بأن خلافًا على قيمة فاتورة الطعام وراء التشاجر.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل مطعم بكورنيش النيل في الوراق، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وأفادت تحريات رجال المباحث بأن مشادة كلامية بين العاملين بالمطعم، وبين آخرين، بسبب خلاف على قيمة فاتورة تناول الطعام، أدى إلى تشاجر الطرفين وتبادلوا الاعتداء فيما بينهم.

النيابة مشاجرة مطعم ثاني يوم العيد النيابة العامة

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