طريقة عمل كيك فادج شوكولاته

كيك فادج شوكولاتة من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كيك فادج شوكولاتة بطريقة مميزة وبسيطة في المنزل.. وإليك طريقة تحضير كيك فادج شوكولاته.

مكونات كيك فادج الشوكولاته

كوب ونصف دقيق

2 ملعقة كبيرة بكينج بودر

1 ملعقة صغيرة بكينج صودا

3 بيض

فانيليا

ملعقة خل

نصف كوب سكر

نصف كوب ماء ساخن

نصف كوب كاكاو خام

نصف كوب وملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير كيك فادج الشكولاتة

أنخلي الدقيق مع البيكينج بودر والبيكينج صودا جيدا، ثم أخلطي الزيت مع الكاكاو ويترك جانبا.

في الخلاط اضربي البيض والفانيليا والسكر والخل، ثم ضعي الكاكاو بالزيت للخليط

ضيفي القليل الماء، واخلطي السوائل مع خليط الدقيق.

في صينية مناسبة بطنيها بالقليل من الزيت والدقيق، صبي الخليط وادخليها فرن ساخن على 160 لمدة 35 دقيقة.

وانتظري حين يتم تبريدها لتقومي بعمل فتحات بواسطة خلة الأسنان.

حضري كوب من الحليب به ملعقة كبيرة من الكاكاو ويسقي الكيك به جيدا

ضعي صوص الشوكولاته فوق كيك وتدخل الثلاجة ثم تقدم باردة .