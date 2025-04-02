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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف: تحرير 45 محضرا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية

حملة الصحة ببني سويف
حملة الصحة ببني سويف

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف حملات رقابة موسعة شملت عشرات المنشآت الغذائية بقرى دنديل والبرج وكوم أبو خلاد وبهبشين وبندر ناصر، وقرى سمسطا :الأزهري ، عزبتي معوض ومحمد بك والمحمودية ومنشاة سليمان، وعدد من المنشآت بمدينة بني سويف.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتورة سماح جاد، أن هذه الحملات جاءت ضمن خطة المديرية للرقابة على الأسواق في عطلة عيد الفطر من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية.

وتأتي هذه الحملات في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

وأفاد تقرير أعدته وكيل وزارة الصحة ببني سويف عن نتائج هذه الحملات، بأنه تم تحرير 45 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية، وضبط أكثر من 170 كجم أغذية متغيرة الخواص ومجهولة المصدر، ورصد 2 منشأة تدار بدون ترخيص.

وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات والسير في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية المعنية .

ببا الفشن بني سويف

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