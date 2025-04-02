تعليقا على اقتحام بن جفير المسجد الأقصى.. الخارجية: انتهاك سافر للقانون الدولي

حذرت وزارة الخارجية من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس.

وأعربت الخارجية في بيان لها، عن استنكارها وإدانتها الكاملة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكدت الخارجية أن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومصدرا رئيسيا لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وحذرت الخارجية المصرية من مغبة استمرار النهج الإسرائيلي شديد الاستفزاز والتهور، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس.

كما شددت الخارحية في نهاية بيانها على أن استمرار العجز عن وقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية يشكل أساسا لموجة غضب واسعة قد تتسبب في تفجر الأوضاع بالشرق الأوسط.