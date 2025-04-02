دولة عربية تدعو لعدم الإطالة في الصلاة لهذا السبب

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية تعميماً للأئمة والمؤذنين، دعت فيه إلى تقليص وقت الإقامة في فرضي الظهر والعصر وعدم الإطالة في الصلاة.

وبحسب التعميم الكويتي الذي حمل الرقم «8» لسنة 2024 أنه بناء على الرسالة الواردة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بخصوص القطع المبرمج في كل مساجد المحافظات الست، فإنه يبدأ من بعد أذان الظهر بنصف ساعة إلى قبل صلاة العصر بربع ساعة، ومن بعد صلاة العصر بنصف ساعة إلى الساعة 5 عصراً، حسب تطبيق مساجد الكويت.

وشهدت الكويت في فصل الصيف الماضي انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي في أرجاء الدولة.

وتواجه دولة الكويت، منذ أشهر، مشكلة في تغطية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، دفعتها إلى تبني قطع مبرمج للتيار عن بعض الأماكن، كما تستهدف توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر اليوم.

وعادة ما تتجاوز درجات الحرارة في الكويت 50 درجة مئوية في فصل الصيف، مما يزيد من استخدام مكيفات الهواء، وبالتالي يرتفع الطلب على الطاقة.