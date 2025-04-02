مصاريف تحويل الأموال عبر إنستاباي

يبحث المواطنين، عن مصاريف تحويل إنستا باي، وذلك بعد ما أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية "إنستاباي" عن فرض رسوم على عمليات تحويل الأموال بين العملاء اعتباراً من 1 أبريل 2025.

يأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات، ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين.

رسوم تحويلات إنستاباي الجديدة



1. رسوم التحويل المالي:

0.1% من قيمة المعاملة

الحد الأدنى: 1 جنيه مصري

الحد الأقصى: 20 جنيها مصريا

2. رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب:

أول 10 استعلامات شهرياً مجاناً

رسوم الاستعلام الإضافي: 50 قرشاً لكل عملية

3. إيقاف الإعفاء من رسوم المقاصة الآلية على عمليات الإنترنت والهاتف المحمول.

تطوير خدمات إنستا باي

يعد هذا التحديث جزءاً من التطوير المستمر لخدمات التطبيق، حيث قدمت إنستا باي طوال السنوات الثلاث الماضية خدمات التحويلات المالية والاستعلام عن الرصيد مجاناً.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الرسوم الجديدة في:

دعم تطوير البنية التحتية الرقمية لشبكة المدفوعات اللحظية.

تعزيز الاستدامة المالية للخدمة وضمان استمرارية تحسين تجربة المستخدمين.

توفير خدمات مالية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات العملاء في المستقبل.

طريقة دفع الفواتير عبر إنستا باي

يمكنك سداد الفواتير بسهولة عبر التطبيق باتباع الخطوات التالية:

من الصفحة الرئيسية، اضغط على "دفع فواتير".

اختر نوع الخدمة (كهرباء، مياه، غاز، شحن هاتف، رسوم حكومية).

حدد الشركة المزودة للخدمة.

أدخل تفاصيل الفاتورة.

اضغط على "التالي" لعرض المبلغ المطلوب سداده.

أدخل الرقم السري (IPN PIN) لتأكيد الدفع.

سيتم الدفع بنجاح، وستظهر رسالة تأكيد العملية.

كيفية استلام الأموال عبر إنستا باي

استلام الأموال أصبح أسهل عبر التطبيق باتباع الخطوات التالية:

تأكد من تحميل تطبيق إنستا باي والتسجيل فيه.

اختر الحساب البنكي الذي ترغب في استلام الأموال عليه.

اضغط على "كيو آر كود" لإنشاء رمز الاستلام.

اختر بين "رابط الدفع" أو "الوصول السريع" لمشاركة بيانات الاستلام مع المرسل.

انتظر وصول الأموال، وستتلقى إشعاراً فور إتمام العملية.

حدود السحب عبر إنستا باي

أعلن البنك المركزي المصري عن الحدود القصوى للسحب عبر التطبيق، التي جاءت كما يلي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70,000 جنيه مصري

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120,000 جنيه مصري

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400,000 جنيه مصري

كيفية التسجيل في إنستا باي

يمكن لجميع عملاء البنوك التي تدعم خدمة إنستا باي التسجيل في التطبيق باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل في البنك.

خطوات التسجيل:

تحميل تطبيق إنستا باي من App Store (لمستخدمي iPhone) أو Google Play (لمستخدمي Android).

تأكيد رقم الهاتف المحمول.

إدخال البيانات الشخصية.

تفعيل خاصية البصمة لفتح التطبيق.

اختيار البنك المتعامل معه.

إدخال بيانات البطاقة البنكية.

إضافة الحساب البنكي.

إنشاء رقم سري (IPN PIN) لتأمين العمليات.