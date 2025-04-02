مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة من كواليس أغنيتها اتعلقت بيه

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها من كواليس تصوير أحدث أغانيها “اتعلقت بيه”، ذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وتألقت مي سليم بإطلالة كلاسيكية بفستان ذهبي مفتوح، مع لوك ميك بألوان ترابية وخطفت الأنظار بجمالها.

وصدرت أحدث أغنيات النجمة مي سليم بعنوان "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومنصة ساوند كلاود.

وتزامن طرحها مع حلول عيد الفطر السعيد حيث اختارت أن تُقدم لجمهورها عمل غنائي جديد ومختلف عليها.

عمل غنائي رومنسي - ايقاعي

جاءت أغنية "اتعلقت بيه" باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي - ايقاعي، حيث جسدت الأغنية في موضوعها حالة "الوقوع" في الحب، وشرح تلك الحالة بأسلوب السهل الممتنع من حيث الكلمة البسيطة والقريبة من السمع. وجمع اللحن بين اللمستين الرومنسية والإيقاعية بأسلوب جديد ومختلف من حيث الجمل اللحنية التي تكاملت مع التوزيع الموسيقي.

صُورت على طريقة الكليب في اسطنبول

صُورت أغنية "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب في مدينة اسطنبول - تركيا تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، وقام الكليب في فكرته الأساسية على "البيوتي شوتس" حيث ظهرت مي سليم بأربع لوكات مختلفة ومنوعة من حيث الأزياء والمكياج.

لوحات استعراضية - راقصة

يُعد فيديو كليب "اتعلقت بيه" من الكليبات الإستعراضية، حيث اللوحات الراقصة التي تناغمت مع روح الأغنية الإيقاعية، وقدمت مي سليم أداءاً استعراضياً مميزاً مقدمةً لمستها الخاصة بهذا النوع من الكليبات.