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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز صيام يوم الخميس بنية القضاء والست من شوال؟

صيام يوم الخميس
صيام يوم الخميس
عبد الرحمن محمد

أكد العلماء أن صيام يومي الإثنين والخميس جائز بإجماعهم، بشرط أن تكون نية القضاء مقدمة على نية النافلة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذين اليومين كل أسبوع، حيث قال: "يوم الاثنين يوم مولدي، وأما يوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

في هذا السياق، أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يستحب صيام الإثنين والخميس بنية واحدة أو نيتين.

 وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصًا على صيام هذين اليومين.

 كما يجوز للشخص أن يصوم الأيام التي عليه من قضاء رمضان في الأيام القمرية من كل شهر، بالإضافة إلى صيام الإثنين والخميس، ما يتيح الجمع بين نيتي القضاء والنوافل.

وفي إجابة عن سؤال متصلة خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء حول إمكانية صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان في أيام 13 و14 و15 من كل شهر، وكذلك في الإثنين والخميس، أكد فخر أنه يجوز الجمع بين النيتين في الصيام، لكن مع تقديم نية القضاء على نية النافلة، لأن القضاء أولى وأهم.

ومن جهة أخرى، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن صيام الفريضة يتطلب تبييت النية من الليل. وأوضح خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك، أنه إذا نوى الشخص صيام الإثنين والخميس منذ الليل، ولكن نسي أن يبيت النية، فإن صيامه سيكون صحيحًا، حيث إن النية لصيام النافلة تُقبل من الليل وهذا هو الأفضل.

وبخصوص كيفية قضاء فوائت الصوم، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قضاء الصيام واجب على كل من أفطر في رمضان، سواء بعذر أو بدونه. 

وأوضح أنه يتعين على الشخص قضاء ما عليه قبل أن يدركه الموت، وينبغي عليه أن يقوم بهذا القضاء بدلاً من دفع كفارة أو إطعام مسكين عن كل يوم، إذا كانت لديه القدرة على الصيام.

كما أجاب الشيخ شلبي عن سؤال سيدة حول كيفية حساب فوائت الصيام عن فترات الحمل والرضاعة المتكررة، حيث نصحها بحساب عدد الأيام بالتقريب لكل سنة كانت فيها حمل أو رضاعة، ثم البدء بالقضاء يومين في الأسبوع أو يوم واحد، أو صيام النوافل بنية القضاء، مثل الإثنين والخميس أو الأيام البيض من كل شهر، أو ستة أيام من شوال، أو وقفة عرفات، أو ليلة النصف من شعبان، كلها أيام نافلة يمكن صيامها بنيتين، ولا يشترط التتابع في القضاء.

صيام النوافل صيام يوم الخميس نية القضاء الست من شوال

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