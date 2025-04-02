جنازة عسـ ـكرية مهيبة.. تشييع جثـ ـمان شهيد الواجب النقيب محمد عبد الصبور بمسقط رأسه بقنا

شارك الآلاف من أبناء قنا، في تشييع جثمان شهيد الواجب النقيب محمود عبدالصبور، معاون مباحث مركز شرطة طيبة، في جنازة عسكرية مهيبة، بمسقط رأسه بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

وشهد الجنازة أداء المراسم العسكرية للشهيد، وسط مشاركة واسعة من قبل رجال الشرطة والقيادات التنفيذية بمحافظتى الأقصر وقنا، لوداع الشهيد الراحل في مسقط رأسه بقرية دنفيق بقنا، تأكيداً لدوره البطولى في مواجهة تجار المخدرات والعناصر الإجرامية.

وردد المشاركون في الجنازة، العديد من الهتافات في حب الشهيد، من أبرزها " لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، وسط عويل وصراخ السيدات حزناً على الشاب الفقيد.

فيما خيمت مشاهد الحزن، على وجوه أبناء قرية دنفيق بمركز نقادة جنوب قنا، حزناً على استشهاد النقيب الراحل، بعد 6 أيام قضاها في قسم العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولى بمحافظة الأقصر.

وكان النقيب محمود عبدالصبور، معاون مباحث شرطة طيبة بالأقصر، شارك في حملة أمنية لمداهمة تجار مخدرات بقرية الزينية التابعة لمحافظة الأقصر، إلا أنه تلقى رصاصة في الرأس من قبل تجار المخدرات، نقل على اثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولى، وظل بها لمدة 6 أيام حتى استشهد صباح اليوم الأربعاء.