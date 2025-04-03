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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدرت النقابة العامة للمحامين بيان بقرارات هامة حول  ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الزملاء بشأن حضور جلسة جنح مدينة نصر ثان، وبناءً على القرار الصادر من نقابة المحامين بإحالة الواقعة للتحقيق، والتي لم تتمكن النقابة من إجرائه في حينه بسبب مصادفة قرار الإحالة لإجازة عيد الفطر المبارك.

فقد تقرر مؤقتًا ما يلي:

1. الامتناع عن الحضور أمام قاضي الدائرة المذكورة، اعتبارًا من اليوم  الخميس. 
2. إخطار نقابة محامي القاهرة الجديدة بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإثباته، مع إحالة أي عضو يخالفه إلى التأديب.
٣. يستمر العمل بهذا القرار حتى انعقاد اجتماع مجلس النقابة العامة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الواقعة.
٤. تهيب نقابة المحامين  بالزملاء المحامين الالتزام بهذا القرار .

نقابة المحامين قرارات المحامين مجلس المحامين

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