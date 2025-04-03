موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا للناشئين والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 لخوض مباراة مهمة أمام نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، التي تستضيفها المغرب.



موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، وستقوم قناة بي إن سبورتس ببث المباراة مباشرة.

يدخل منتخب مصر المواجهة وهو يسعى لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3. ويأمل الجهاز الفني، بقيادة أحمد الكأس، في تحقيق الفوز الأول بالمجموعة الثانية التي تضم أيضًا الكاميرون.

وفي المقابل، نجح منتخب بوركينا فاسو في حصد 3 نقاط بعد فوزه على الكاميرون (2-1)، ليحتل مركزًا متقدمًا في ترتيب المجموعة. ويسعى المنتخب البوركيني إلى تحقيق انتصار جديد لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي.

ومن جانب آخر حرص أحمد الكأس على عقد جلسات مع لاعبيه لتحفيزهم وتصحيح الأخطاء التي وقعت في المباراة الأولى، ويعتمد المنتخب على مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يأملون في تحقيق نتيجة إيجابية تعيد آمال التأهل إلى الدور المقبل.

وتمثل كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة فرصة كبيرة للمنتخبات الناشئة، حيث يتأهل 10 منتخبات من البطولة إلى كأس العالم للناشئين، مما يجعل الفوز في المباريات القادمة أمرًا حاسمًا للمنتخب المصري.