البيت الأبيض يحسم الجدل بشأن مصير ماسك

وصف البيت الأبيض الأربعاء تقريرا لصحيفة "بوليتيكو" بشأن مغادرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لمنصبه الحكومي قريباً، بأنه "هراء".

وقال إن ماسك "سيترك منصبه في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) بمجرد "انتهاء عمله الرائع في الوزارة" وفق تعبيره.

وكتبت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، على منصة "إكس" اليوم: "هذه الأخبار مجرد هراء... لقد صرّح كل من إيلون ماسك والرئيس ترامب علنًا أن إيلون سيترك الخدمة العامة كموظف حكومي خاص عند انتهاء عمله الرائع في الوزارة" وفق تعبيرها.

وأشارت ليفيت في منشورها إلى مقال نُشر في صحيفة "بوليتيكو" يفيد بأن "ترامب أبلغ دائرته المقربة وأعضاء حكومته أن ماسك سيتنحى عن منصبه الحالي في الأسابيع المقبلة".

وكانت الصحيفة، ذكرت أن ترامب أخبر دائرته الداخلية، بما في ذلك أعضاء حكومته، أن ماسك "سوف يتنحى في الأسابيع المقبلة عن دوره الحالي كشريك في الحكم، ومشجع دائم، ورجل شرس في واشنطن".