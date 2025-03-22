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ترامب ينفي مشاركة إيلون ماسك في خطة عسكرية سرية ضد الصين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ينفي مشاركة إيلون ماسك في خطة عسكرية سرية ضد الصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تقارير صحفية زعمت أنه كان يخطط لإطلاع الملياردير إيلون ماسك على خطة عسكرية أمريكية سرية ضد الصين، معتبرًا هذه الادعاءات "مختلقة بالكامل".

الأخبار الكاذبة

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، شدد ترامب على أنه "لا ينوي عرض هذه الخطة على أحد"، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال مالك تسلا وسبايس إكس لديه أنشطة تجارية مع الصين، وهو ما قد يخلق تضاربًا في المصالح إذا تم اطلاعه على معلومات حساسة بهذا الشأن.

وأضاف ترامب: "بالطبع لن نعرض خطة عسكرية سرية لرجل أعمال لديه ارتباطات مالية وتجارية مع الصين"، متهمًا صحيفة "نيويورك تايمز" بـ"اختلاق" هذه القصة بالكامل. كما أكد أن زيارة ماسك للبنتاغون، التي جرت الجمعة، كانت لمناقشة قضايا تتعلق بتكاليف المشاريع الدفاعية، ضمن جهود تقليل الإنفاق العام.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تعتزم إطلاع ماسك على خطة عسكرية سرية، تتألف من وثيقة مكونة من 20 إلى 30 صفحة، تشرح مراحل التصعيد المحتمل في صراع مع الصين، بدءًا من رصد التهديدات وحتى خيارات الرد الأمريكي.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البنتاجون كان يخطط لعرض الخطة على ماسك، لكنه تراجع عن ذلك لاحقًا بعد إعادة تقييم القرار.

وانتقد ترامب بشدة هذه الادعاءات، مؤكدًا أن "ممارسة ماسك لأنشطة تجارية في الصين قد تضعه في موقف قد يؤدي إلى كشف معلومات حساسة لمسؤولين صينيين كبار"، معتبرًا ذلك "خطيرًا للغاية".

رد ماسك على التقارير

من جانبه، رد إيلون ماسك على الجدل الدائر، مشيرًا إلى أنه زار البنتاغون عدة مرات في السابق، وأضاف: "هذه لم تكن زيارتي الأولى، ولن تكون الأخيرة". لكنه لم يعلّق مباشرة على مسألة إطلاعه على أي معلومات عسكرية سرية تتعلق بالصين.

يأتي هذا الجدل وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تواصل واشنطن تعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بينما تعمل بكين على توسيع نفوذها العسكري والاقتصادي في المنطقة، ما يجعل أي تقارير عن خطط عسكرية أمريكية ذات حساسية عالية.

الصين ترامب إيلون ماسك ماسك

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