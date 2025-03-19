الخطوات القانونية لـ التمكين من مسكن الزوجية

عند حدوث الخلافات الزوجية أو الطلاق، قد تحتاج الزوجة إلى الحصول على التمكين من مسكن الزوجية، وفيما يلي الخطوات القانونية التي يجب اتباعها للحصول على هذا الحق.

تمكين من مسكن الزوجية

التوجه إلى محكمة الأسرة

التوجه إلى المحكمة المختصة في محل إقامة الزوجة أو الزوج لرفع الدعوى.

رفع دعوى تمكين من مسكن الزوجية

تقديم دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالتمكين من المسكن.

إرفاق المستندات المطلوبة

تقديم المستندات مثل عقد الزواج، وثيقة الطلاق (إن وجدت)، وأي مستندات تدعم الدعوى.

الانتظار لحين صدور حكم المحكمة

بعد النظر في الدعوى، تصدر المحكمة حكمًا بشأن التمكين من مسكن الزوجية.

في حال صدور الحكم لصالح الزوجة، يتم تنفيذ القرار عبر الجهات المختصة.

التظلم من الحكم

إذا رفض الزوج الامتثال للحكم، يمكن تقديم تظلم لمحكمة أعلى، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ الحكم.

تعد هذه الخطوات ضرورية لحصول الزوجة على حقها في التمكين من مسكن الزوجية في حال وجود خلافات أو بعد الطلاق.