استدعاء إيلون ماسك أمام هيئة الأوراق المالية الأمريكية للكشف عن حصته في "تويتر"

تلقى كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة إيلون ماسك استدعاءً قضائيًا في دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية بشأن عدم إفصاحه عن مشترياته من أسهم شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي عام 2022 قبل تقديم عرض لشرائها.



وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن ماسك اشترى شركة "تويتر"، المعروفة الآن باسم "إكس" حاليا، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022، وقبل الاستحواذ، كوّن ماسك حصة في الشركة تزيد عن 5%، وهو ما كان يتطلب الإفصاح عن ممتلكاته للجمهور في غضون 10 أيام من بلوغه هذا الحد.



ووفقًا للشكوى المدنية المُقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية بواشنطن في يناير الماضي، فإن ماسك تأخر أكثر من 10 أيام في الإبلاغ عن تلك المعلومات الجوهرية، ما مكنه بدفع مبلغ أقل من 150 مليون دولار على الأقل مقابل الأسهم التي اشتراها بعد موعد تقديم تقريره المالي عن ملكيته المنفعية.



ومن المقرر أن يرد ماسك أو محاميه على الدعوى القضائية في 4 أبريل المقبل، كما يحق ل إيلون ماسك رفض الدعوى بحلول ذلك التاريخ.



تجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك أجرى سابقًا تسوية لتهم الاحتيال في الأوراق المالية المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة "تسلا" لصناعة السيارات التابعة له، حيث كان يتعين على ماسك وشركته دفع غرامات قدرها 20 مليون دولار لكل منهما، واضطر ماسك إلى التنازل مؤقتًا عن دوره كرئيس لمجلس إدارة "تيسلا".