العناية الإلهية تنقذ مسنا انهار عليه منزل من طابقين بأسيوط

أصيب مسن في انهيار منزل مكون من طابقين خلف مساكن عزبة السجن حي شرق مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل مكون من طابقين خلف مساكن عزبة السجن بمنطقة الوليدية .

انهيار منزل مكون من طابقين

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل قديم مكون من طابقين.

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من إنقاذ مسن من أسفل الأنقاض .

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تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.