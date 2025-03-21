مسنة: عاوزة أتجوز محمد رمضان.. والفنان: بعد جعفر العمدة المأذون معايا

قدم الفنان محمد رمضان، خلال الفقرة الأولى من حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان "، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم.

وذهب الفنان محمد رمضان، لإحدى دور الرعاية واحتفل معهم بعيد الأم، حيث تناول معهم الطعام، والتقط معهم الصور التذكارية، ورقص معهم.

وطلبت سيدة مسنة الزواج منه قائلة: "عاوز أتجوز محمد رمضان"، ورد عليها قائلا: المأذون معايا على طول، من بعد مسلسل جعفر العمدة".

وعلق الفنان محمد رمضان: قررنا نحتفل بعيد الأم في هذه الحلقة.. وفخور وسعيد بتواجدي في دار الهنا.. وهذا أحلى عيد أم في حياتي.. وهذه حلقة استثنائية لأننا نحتفل بعيد الأم، ونحتفل بمصر اللي حضنانا كلنا، وأنا في أسعد لحظة في حياتي وأنا وسطكم وليا أكتر من أم".

رد الجميل

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بإطلاق برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن البرنامج يمثل طريقة بسيطة لرد الجميل لجمهوره الذي دعمه طوال مسيرته.

وفي أولى حلقات البرنامج، قال رمضان: "اعتبروا البرنامج جزء بسيط من رد جميلكم عليا، وفيه فقرات كتير، وكل فقرة بحبها أكتر من التانية، والكل هيتبسط".

برنامج يجوب مصر لإسعاد الجمهور



وأكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تمت صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا أنه عند تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال لهم: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".