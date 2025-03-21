بتحلوي.. محمد رمضان يقدم هدية خاصة لمصر في مدفع رمضان بمناسبة عيد الأم

قدم الفنان محمد رمضان، خلال الفقرة الأولى من حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم.

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن تقديم هدية خاصة لمصر بمناسبة عيد الأم، قائلا: قررنا نقدم هدية بسيطة لأم الدنيا بلدنا الغالية مصر.. مصر الام العظيمة، اللي كل يوم بتحلو بشعبها وبتحلو بينا كلنا، وقدم الفنان أغنية "بتحلوي"، منالعاصمة الإدارية الجديدة.

رد الجميل

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بإطلاق برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن البرنامج يمثل طريقة بسيطة لرد الجميل لجمهوره الذي دعمه طوال مسيرته.

وفي أولى حلقات البرنامج، قال رمضان: "اعتبروا البرنامج جزء بسيط من رد جميلكم عليا، وفيه فقرات كتير، وكل فقرة بحبها أكتر من التانية، والكل هيتبسط".

برنامج يجوب مصر لإسعاد الجمهور

وأكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا أنه عند تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال لهم: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".