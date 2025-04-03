أسعار مواد البناء اليوم الخميس 3-4-2025 في مصر

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 3 أبريل 2025، استقرارا، بالنسبة لكل من الحديد والأسمنت والجبس.

أسعار الحديد اليوم الخميس

تراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه للطن خلال مارس الماضي.

وسجل أعلى سعر لطن الحديد نحو 39.200 جنيه، بينما أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.700 جنيه.

سجل سعر حديد عز نحو 38.900 ألف جنيه للطن اليوم.

بلغ سعر الطن نحو 38.250 ألف جنيه من حديد بشاي اليوم.

وصل سعر الطن نحو 38 ألف جنيه من حديد العتال اليوم.

وبلغ سعر طن الحديد من المراكبي بقيمة 37.150 ألف جنيه اليوم.

وبلغ سعر الطن 37 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.

وبلغ سعر الطن نحو 36 ألف جنيه من شركة الكومي و الجيوشي اليوم.

كما سجل سعر الطن من شركة العشري للصلب نحو 35.750 جنيها اليوم.

وسجل سعر طن الحديد من شركة سرحان و بيانكو نحو 34 ألف جنيه اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس:

أسمنت السويدي: سعر الطن 3,480 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت حلوان: سعر الطن 3,310 جنيهات اليوم الخميس.

أسمنت سيناء : سعر الطن 3,200 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 3,300 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت السويس: سعر الطن 3,330 جنيهًا اليوم الخميس.



أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس:

تراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيها مطلع مارس الماضي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيه اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيها اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيها اليوم الخميس.



أسعار الجبس اليوم الخميس:

أسعار الجبس الأبيض في مصر منذ مطلع مارس الماضي، تراوحت بين 1560 إلى 1447 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها اليوم الخميس.