حدث ليلا| اصطدام قطار بلودر بالغربية.. وتحذيرات الأرصاد من عاصفة وانهيار منزل بالإسكندرية

شهدت الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث الهامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة



مع اقتراب نهاية الأسبوع، تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددًا في مختلف أنحاء البلاد، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ارتباك في حركة القطارات.. قطار يصطدم بلودر في مزلقان العزبة بسمنود



شهد مزلقان العزبة بمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة ارتباك في حركة القطارات بخط "المنصورة ـ دمياط" عقب اصطدام قطار باللودر تابع للجهاز مجلس مركز ومدينة سمنود تعطل فجأة اثناء عمله بذات المزلقان، وتم الدفاع بأوناش لرفع آثار الحادث الذي أسفر عن عدم وقوع خسائر بشرية .

جهود أمنية مكثفة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع حادث تصادم قطار بخط "طنطا ـ سمنود ـ المنصورة " باللودر تابع للوحده المحلية بمزلقان العزبة بنطاق دائرة المركز.

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى ثمن البانيه



تراجعت أسعار الدواجن اليوم الخميس 3 إبريل 2025 ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية طالت الدواجن الأيام الماضية منذ بداية شهر رمضان مع توقعات من خبراء صناعة الدواجن بانخفاض تدريجى قادم مع قلة الإقبال .

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 103 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

مصرع سيدة و3 من أبنائها في انهيار منزل قديم بالإسكندرية



لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم 3 أطفال في حادث انهيار منزل قديم من طابقين، بمنطقة بحري بالإسكندرية.

وانهار منزل قديم من طابقين، بحارة النخلة بمنطقة بحري، بالإسكندرية، أسفر عن وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود عطية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل في منطقة بحري بشارع إسماعيل صبري، والمنزل مأهول بالسكان.

سوريا .. شهداء وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا| فيديو



أفادت وسائل إعلام سورية باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا الغربي جنوب سوريا.

ولم تصدر حصيلة بعدد القتلى والجرحى، لكن أنباء تواترت عن استشهاد 11 شخصا وجرح 27 آخرين، لكن دون تأكيدات من مصادر طبية أو رسمية.

ترامب يعلن طوارئ تجارية ويفرض تعريفات جمركية على عشرات الدول.. تفاصيل



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".

وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.

4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان



أصدرت النقابة العامة للمحامين بيان بقرارات هامة حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الزملاء بشأن حضور جلسة جنح مدينة نصر ثان، وبناءً على القرار الصادر من نقابة المحامين بإحالة الواقعة للتحقيق، والتي لم تتمكن النقابة من إجرائه في حينه بسبب مصادفة قرار الإحالة لإجازة عيد الفطر المبارك.

