قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد العمل في البنوك اليوم الخميس 3-4-2025
هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر لضيق الوقت؟.. الإفتاء تجيب
التعليم: عودة العمل بالمدارس اليوم للمعلمين فقط والطلاب إجازة للجمعة
الضحايا من أسرة واحدة..الصور الأولى لحادث انهيار عقار بحري بالإسكندرية
إصابة الأب.. ارتفاع جديد في ضحايا انهيار عقار بحري بالإسكندرية
ساطـ.ـور الانتقام.. الشك كاد ينهي حياة أسماء على يد طليقها بسوهاج
فوز باحثة بـ"بيطري القاهرة" بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة ماجستير
هل يجوز البدء في صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. اعرف الضوابط الشرعية
بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن اشتباكات درعا في سوريا
انهار من الداخل.. شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة عن سقوط عقار الإسكندرية
فون دير لاين: مستعدون للرد على رسوم ترامب بتدابير مضادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حدث ليلا| اصطدام قطار بلودر بالغربية.. وتحذيرات الأرصاد من عاصفة وانهيار منزل بالإسكندرية

حدث ليلا
حدث ليلا
عادل نصار

شهدت الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث الهامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

مع اقتراب نهاية الأسبوع، تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددًا في مختلف أنحاء البلاد، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ارتباك في حركة القطارات.. قطار يصطدم بلودر في مزلقان العزبة بسمنود
 

شهد مزلقان العزبة بمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة ارتباك في حركة القطارات بخط "المنصورة ـ دمياط"  عقب اصطدام قطار باللودر تابع للجهاز مجلس مركز ومدينة سمنود تعطل فجأة اثناء عمله بذات المزلقان، وتم الدفاع بأوناش لرفع آثار الحادث الذي أسفر عن عدم وقوع خسائر بشرية .

جهود أمنية مكثفة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع حادث تصادم قطار بخط "طنطا ـ سمنود ـ المنصورة " باللودر تابع للوحده المحلية بمزلقان العزبة بنطاق دائرة المركز.

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الخميس  3 إبريل 2025 ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية طالت الدواجن الأيام الماضية منذ بداية شهر رمضان   مع توقعات من خبراء صناعة الدواجن بانخفاض تدريجى قادم مع قلة الإقبال .

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 
وانخفضت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها ، وتصل  للمستهلك بسعر 103 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

مصرع سيدة و3 من أبنائها في انهيار منزل قديم بالإسكندرية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم 3 أطفال في حادث انهيار منزل قديم من طابقين، بمنطقة بحري بالإسكندرية.

وانهار منزل قديم من طابقين، بحارة النخلة بمنطقة بحري، بالإسكندرية، أسفر عن وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود عطية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل في منطقة بحري بشارع إسماعيل صبري، والمنزل مأهول بالسكان.

سوريا .. شهداء وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا| فيديو

أفادت وسائل إعلام سورية باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا الغربي جنوب سوريا.

ولم تصدر حصيلة بعدد القتلى والجرحى، لكن أنباء تواترت عن استشهاد 11 شخصا وجرح 27 آخرين، لكن دون تأكيدات من مصادر طبية أو رسمية.

ترامب يعلن طوارئ تجارية ويفرض تعريفات جمركية على عشرات الدول.. تفاصيل
 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".

وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.

4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان

أصدرت النقابة العامة للمحامين بيان بقرارات هامة حول  ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الزملاء بشأن حضور جلسة جنح مدينة نصر ثان، وبناءً على القرار الصادر من نقابة المحامين بإحالة الواقعة للتحقيق، والتي لم تتمكن النقابة من إجرائه في حينه بسبب مصادفة قرار الإحالة لإجازة عيد الفطر المبارك.
 

حدث ليلا الأرصاد قطار انهيار عقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات

رئيس الوزراء

هل غداً الخميس إجازة رسمية للحكومة والخاص؟

دونالد ترامب

بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية

سقوط شاب من الطابق الثامن لمول شهير في مدينة نصر

اللحظات الأولى من الحادث.. تفاصيل سقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمدينة نصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

خلال أيام.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسمياً

فئة 10 جنيها ورقية- صورة أرشيفية

بعد تداول طباعة عملات ورقية.. ماهو مصير النقود البلاستيكية؟.. مصرفي يوضح

حالة الطقس

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

زيزو

عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص

ترشيحاتنا

منظمة التجارة العالمية

التجارة العالمية: رسوم ترامب الجمركية على وارداتها يهدد المنظمة

بطاقات التموين

الدعم الإضافي لبطاقات التموين ومواعيد الصرف للمستحقين عن شهر أبريل

مشغولات ذهبية

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم ثم تراجعها بشكل طفيف

بالصور

طريقة عمل صوص البيج تيستى

.طريقة عمل صوص البيج تيستى
.طريقة عمل صوص البيج تيستى
.طريقة عمل صوص البيج تيستى

ضربة قاضية لـ شاومي بعد حادث مميت لسيارتها الكهربائية SU7

حادث شاومي
حادث شاومي
حادث شاومي

كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟

كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟
كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟
كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟

أول سيارة نتاج تعاون نيسان ورينو.. لن تصدق سعرها

نيسان رينو
نيسان رينو
نيسان رينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد