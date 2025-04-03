وكيل صحة القليوبية يتفقد الخدمة الطبية بالإدارة الصحية بطوخ

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية بالإدارة الصحية بطوخ وذلك في إطار الحرص الدائم على متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية.

تفقد منشآت الرعاية الأولية

وشملت الجولة المرور على مستشفى حميات طوخ ومستشفى طوخ المركزي ،كما تفقد بعض منشآت الرعاية الأولية، والتي تضمنت وحدة طب الأسرة بكفر منصور، حيث قام بفحص إحدى الحالات بقسم الاستقبال والطوارئ بنفسه، ثم توجه إلى وحدة طب الأسرة بقرية القوم الاطرون، ووحدة طب الأسرة بالعبادلة.



وخلال الجولة، تأكد الدكتور أسامة الشلقاني من انتظام سير العمل بالمنشآت المذكورة، وتواجد الطاقم الطبي النوبتجي، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية بكفاءة خلال فترة العيد.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نبيل الطحان، مدير إدارة النفايات، حيث أكد الجميع على أهمية المتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.