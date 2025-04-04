قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم .. نقابة الصحفيين تعقد الجمعية العمومية
آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم 4-4-2025
عواصف مدمرة وأعاصير تضرب وسط وجنوب الولايات المتحدة
سنن مستحب فعلها يوم الجمعة.. التبكير إلى الصلاة وقراءة سورة الكهف
مترو الأنفاق: ماس كهربائي وراء تصاعد الأدخنة بمحطة روض الفرج
شهيدان بغارة إسرائيلية على شقة سكنية بصيدا في لبنان | فيديو
بسبب عقوبات الأهلي.. الزمالك يعلن تضامنه مع بيراميدز
مترو الأنفاق يوضح حقيقة تصاعد أدخنة داخل محطة روض الفرج بالخط الثاني
روسيا: الخلافات مستمرة مع أمريكا بشأن أوكرانيا
بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير
إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق محطة مترو روض الفرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر موديل 2025 في السعودية .. صور

تويوتا هايلاندر
تويوتا هايلاندر
صبري طلبه

تعتبر السيارة تويوتا هايلاندر أحد اشهر السيارات اليابانية المطروحة في السوق السعودي، وذلك ضمن الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تأتي بعدد من التجهيزات مع تقنيات الدفع الهجينة.

محرك السيارة تويوتا هايلاندر والأداء الفني 

تعتمد السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، بقدرات الدفع الهجين، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 240 حصانا و237 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

 تويوتا هايلاندر

تأتي السيارة تويوتا هايلاندر بتقنيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات بحسب كل فئة، ويقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 4.7 و5.0 لتر، عندما تقطع السيارة مسافات إجمالية تصل إلى 100 كيلومتر.

أبعاد وتصميم السيارة تويوتا هايلاندر 

ترتكز السيارة تويوتا هايلاندر على جنوط رياضية وقاعدة عجلات بطول 2.850 م، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4.950 م، و1.930 م للعرض الكلي، ويقدر الارتفاع الكلي للسيارة بحوالي 1.730 م، وتأتي السيارة بمظهر رياضي، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، إضافة إلى مصابيح تتسم بالشراسة، وأقطاب ثنائية ناحية السقف، إلى جانب إشارات ضوئية للمرايات، ومصابيح ضباب أمامية.

 تويوتا هايلاندر

أبرز تجهيزات السيارة تويوتا هايلاندر 

تضم السيارة تويوتا هايلاندر مجموعة من التجهيزات ابرزها، منبه مغادرة المسار، كاميرا خلفية، حساسات ركن، مساعد الفرامل BA، نظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وسائد هوائية للحماية.

 تويوتا هايلاندر

كما تضم السيارة تويوتا هايلاندر مكيف هواء أوتوماتيكي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، شاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، بلوتوث، قفل مركزي، فتحة سقف.

أسعار السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2025 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2025 في السوق السعودي من 148,925 ريال إلى 203,320 ريال.

تويوتا هايلاندر تويوتا هايلاندر سعر تويوتا هايلاندر أسعار تويوتا هايلاندر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية كبيرة.. ننشر الأسماء الكاملة

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: برامج علاجية لتحسين القراءة والكتابة لطلاب المدارس في إجازة الصيف

اللواء محمود توفيق

إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

الإيجار القديم

3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

زوجة الفنان نضال الشافعي

بعد فقد والدتها بأيام .. وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي

خيمة السيرك بطنطا

ننشر تقرير الطب البيطري حول تغذية النمر الملتهم ذراع عامل السيرك بطنطا

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد شعبان

خبير: اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى عمل استفزازي

حزب العدل

حزب العدل: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى محاولة متعمدة لتأجيج الأوضاع في المنطقة

المستشار محمد فراج

خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول

بالصور

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

على البوتاجاز وفي الفرن .. طريقة عمل الفطير المشلتت زى المحلات بـ 3 وصفات

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها بأيام قليلة.. اعرف السبب الطبي

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

للمرة الأولى.. حديقة حيوان الزقازيق تستقبل 13 ألف زائر خلال أيام العيد

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

فيديو

محمود حميدة

مينفعش تسأليني السؤال دا.. سبب انفعال محمود حميدة على المذيعة إنجي علي

حماده هلال

كنا جايبين شيخ وقت التصوير.. حمادة هلال يكشف عن مفاجأة في مسلسل المداح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد