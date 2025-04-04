أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر موديل 2025 في السعودية .. صور

تعتبر السيارة تويوتا هايلاندر أحد اشهر السيارات اليابانية المطروحة في السوق السعودي، وذلك ضمن الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تأتي بعدد من التجهيزات مع تقنيات الدفع الهجينة.

محرك السيارة تويوتا هايلاندر والأداء الفني

تعتمد السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، بقدرات الدفع الهجين، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 240 حصانا و237 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

تويوتا هايلاندر

تأتي السيارة تويوتا هايلاندر بتقنيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات بحسب كل فئة، ويقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 4.7 و5.0 لتر، عندما تقطع السيارة مسافات إجمالية تصل إلى 100 كيلومتر.

أبعاد وتصميم السيارة تويوتا هايلاندر

ترتكز السيارة تويوتا هايلاندر على جنوط رياضية وقاعدة عجلات بطول 2.850 م، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4.950 م، و1.930 م للعرض الكلي، ويقدر الارتفاع الكلي للسيارة بحوالي 1.730 م، وتأتي السيارة بمظهر رياضي، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، إضافة إلى مصابيح تتسم بالشراسة، وأقطاب ثنائية ناحية السقف، إلى جانب إشارات ضوئية للمرايات، ومصابيح ضباب أمامية.

تويوتا هايلاندر

أبرز تجهيزات السيارة تويوتا هايلاندر

تضم السيارة تويوتا هايلاندر مجموعة من التجهيزات ابرزها، منبه مغادرة المسار، كاميرا خلفية، حساسات ركن، مساعد الفرامل BA، نظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وسائد هوائية للحماية.

تويوتا هايلاندر

كما تضم السيارة تويوتا هايلاندر مكيف هواء أوتوماتيكي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، شاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، بلوتوث، قفل مركزي، فتحة سقف.

أسعار السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2025 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2025 في السوق السعودي من 148,925 ريال إلى 203,320 ريال.