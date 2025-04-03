مصر تنجح في إعادة طفلة من الإمارات بتنسيق دبلوماسي متميز

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمواطنين في الخارج عن نجاح الجهود المصرية في إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات ومصر.

وأشاد المسؤول المصري بالتعاون المثمر مع شرطة دبي، والنيابة العامة الإماراتية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الذين قدموا الرعاية اللازمة للطفلة طوال فترة وجودها في دبي، حتى اكتمال إجراءات إعادتها إلى مصر.

كما أكد أن نجاح هذه المهمة يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، والتعاون الوثيق بين حكومتي البلدين في المجال القنصلي، بما يضمن رعاية وحماية المواطنين المصريين بالخارج.