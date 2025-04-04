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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الكاس: فرصتنا لا تزال قائمة للتأهل إلى كأس العالم للناشئين قطر 2025

أحمد الكأس
أحمد الكأس
رباب الهواري

أكد أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، أن فرصة التأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر لا تزال قائمة رغم الخسارة أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليًا في المغرب.


 

وفي تصريحاته عقب اللقاء، شدد الكاس على أهمية إغلاق ملف الهزيمة والتركيز على المواجهة الحاسمة أمام الكاميرون، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب البشير في مدينة المحمدية.


 

ويحتل منتخب مصر حاليًا المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية بعد خسارتين متتاليتين أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو، إلا أن الفوز على الكاميرون سيمنحه ثلاث نقاط ثمينة، مما قد يرفع ترتيبه إلى المركز الثالث، ليتمسك بأمل التأهل إلى الملحق القاري.


 

في حال فوز “الفراعنة الصغار” على “الأشبال غير المروضة”، الذين يملكون نقطة واحدة من تعادل مع جنوب أفريقيا وخسارة أمام بوركينا فاسو، فسيواجهون صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات أنجولا، مالي، كوت ديفوار، وجمهورية أفريقيا الوسطى، من أجل المنافسة على إحدى البطاقتين الأخيرتين المؤهلة إلى المونديال.


 

ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي وكذلك إلى كأس العالم، بينما يحصل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث على فرصة خوض مباريات الملحق لحسم المقعدين التاسع والعاشر.


 

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للناشئين من 24 إلى 48 فريقًا اعتبارًا من النسخة القادمة، مع منح القارة الإفريقية ستة مقاعد إضافية، مما يعزز فرص تأهل المنتخبات المتنافسة في البطولة القارية الحالية


 

منتخب مصر تحت 17سنة منتخب الناشئين أحمد الكأس بوركينا فاسو كأس العالم قطر 2025

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