موعد عرض فيلم مارفل الجديد Thunderbolts

تستعد ستوديوهات مارفل لطرح فيلمها المرتقب Thunderbolts في دور السينما يوم الجمعة، 2 مايو 2025.

يجمع فيلم Thunderbolts بين مجموعة من الشخصيات المناهضة للأبطال في مهمة محفوفة بالمخاطر ويجدون أنفسهم محاصرين في فخ مميت، مما يجبرهم على التعاون في مهمة خطيرة قد تمنحهم فرصة للخلاص إذا نجحوا في العمل كفريق واحد.

يقوم ببطولة فيلم Thunderbolts عدد من نجوم هوليوود أبرزهم فلورنس بيو في دور “يلينا بيلوفا”، وسيباستيان ستان في دور “باكي بارنز” المعروف بـ”وينتر سولجر”، وديفيد هاربر في دور “أليكسي شوستاكوف” أو “ريد جارديان”، ووايت راسل في دور “جون ووكر” أو “يو إس إيجنت”، وهانا جون-كامين في دور “آفا ستار” المعروفة بـ”جوست”، وأولجا كوريلينكو في دور “أنتونيا دريكوف” أو “تاسك ماستر”، وجوليا لويس-دريفوس في دور “فالنتينا أليجرا دي فونتين”.

شهد الفيلم عدد من التغييرات في مواعيد عرضه، حيث كان من المقرر طرحه في 25 يوليو 2025، قبل أن يتم تقديم موعده إلى 2 مايو 2025.



بدأ تصوير الفيلم في فبراير 2024 في استوديوهات في جورجيا، مع تصوير مشاهد إضافية في يوتا وكوالالمبور.



تأخر الإنتاج بسبب إضرابات هوليوود في عام 2023، مما أدى إلى بعض التغييرات في طاقم العمل.