أحمد زاهر عن وفاة زوجة نضال الشافعي: مش مصدق والله

نعى الفنان أحمد زاهر، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا أمس الخميس.





وكتب أحمد زاهر: "لا حول ولا قوه إلا الله البقاء الله في وفاه اختي هند محمد علي ومرات أخويا نضال الشافعي في ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته ويصبرك يا نضال أنت والولاد، ربنا يرحمك يا هند ويحسن إليك، مش مصدق والله".

ورحلت عن عالمنا أمس الخميس، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.